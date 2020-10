Trudeau, y el mundo, reaccionan al resultado positivo de COVID de Donald Trump

Sophie y yo enviamos nuestros mejores deseos a @POTUS Trump y @FLOTUS. Esperamos que ambos se recuperen pronto y tengan una completa recuperación de este virus.

– Justin Trudeau (@JustinTrudeau)

Sophie and I are sending our best wishes to @POTUS Trump and @FLOTUS. We hope you both get well soon and have a full recovery from this virus.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 2, 2020