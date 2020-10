Ministra de Salud de Canadá sin mascarilla, cuestionan respuesta del gobierno a la pandemia

Una foto de la ministra federal de Canadá, Patty Hajdu, en la que se la veía sin máscarilla en el aeropuerto Pearson de Toronto fue publicada el domingo por la tarde por Thanasi P, estudiante y miembro del personal del Ministerio de Educación Superior de la provincia de Alberta.

Hajdu respondió a la publicación Twitter diciendo que se quitó la mascarilla sólo para comer o beber, como lo sugieren las autoridades sanitarias.

Following public health rules is important to me. I wear my mask at all times at Toronto Pearson, and only take it off to eat or drink, as allowed. https://t.co/k0Nka9vSSG

— Patty Hajdu (@PattyHajdu) October 25, 2020