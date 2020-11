Tratar enfermedades neurodegenerativas con ayuda de nanopartículas

Especialistas del Instituto Nacional de la Investigación Científica (INRS por sus siglas en francés) demostraron que el uso de nanopartículas para dar medicamentos al cerebro puede ayudar en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

De acuerdo con un estudio reciente, realizado por Jean-Michel Rabanel, investigador posdoctoral, y dirigido por el profesor Charles Ramassamy, las nanopartículas con ciertas propiedades específicas podrían traspasar la barrera entre la sangre y el cerebro, considerada el principal obstáculo en el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Al traspasar esa barrera, las nanopartículas podrían ser captadas por las células neuronales.

A través de un comunicado de prensa se pudo conocer que ambos investigadores están convencidos de que los resultados obtenidos a través de su estudio podrán dar nuevas perspectivas importantes para dar medicamentos directamente al cerebro, lo cual podría mejorar el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas que hoy afectan a más de 565 000 ciudadanos en Canadá, de los cuales 141 000 residen en Quebec.

Ramassamy, también farmacólogo, explicó que “la barrera sangre-cerebro filtra las sustancias nocivas para que éstas no puedan llegar libremente al cerebro. De esta manera, esta misma barrera impide el paso de medicamentos. Generalmente, las dosis administradas deben ser altas para que una pequeña fracción de la medicina llegue al cerebro y lo que permanece en la circulación de la sangre produce efectos secundarios importantes. Esto lleva, muchas veces, a que el paciente deje el tratamiento”.

“El uso de nanopartículas que encapsulan los medicamentos generarían menos efectos secundarios periféricos y, al mismo tiempo, aumentaría la efectividad cerebral”. Profesor Charles Ramassamy, farmacólogo del Instituto Nacional de la Investigación Científica

Pruebas

Para mostrar la efectividad de este método, el equipo de investigación realizó inicialmente pruebas en células en cultura y luego en peces cebra. La especie, dijeron los expertos, ofrece numerosas ventajas pues su barrera sangre-cerebro es similar a la de los humanos. Además, su cuerpo transparente permite ver la distribución de las nanopartículas casi en tiempo real.

Con estas pruebas, los investigadores pudieron ver el paso a través de la barrera sangre-cerebro e, igualmente, confirmaron la ausencia de toxicidad de las nanopartículas escogidas.

“Fabricamos las partículas con ácido poliláctico, un material que es biocompatible, que puede ser eliminado fácilmente por el organismo. Las nanopartículas están recubiertas por una capa de polietilenglicol, lo que las hace invisibles al sistema inmunitario, de tal manera de que puedan circular libremente por la sangre por más tiempo”, se lee en el comunicado de prensa.

El equipo continuará con los estudios de las nanopartículas eficaces y seguras en laboratorio, teniendo como objetivo la administración de los principios activos en otros animales, para luego, finalmente, aplicarlas en clínicas.

Sobre el estudio

El estudio fue publicado en septiembre de este año en el Journal of Controlled Release bajo el título de “Transport of PEGylated-PLA nanoparticles across a blood brain barrier model, entry into neuronal cells and in vivo brain bioavailability” (“Transporte de nanopartículas a través de un modelo de barrera hematoencefálica, entrada en células neuronales y biodisponibilidad cerebral in vivo”).

Para realizarlo, los investigadores recibieron ayuda financiera del Consejo de Investigaciones en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, del Fondo de Investigaciones de Quebec, Naturaleza y Tecnología, del Fondo de Investigación de Salud Quebec, de la Fundación Canadiense para la Innovación y de la Fundación Armand Frappier.

Se estima que las enfermedades neurodegenerativas afectan a millones de personas en el mundo entero, siendo el Alzheimer y el Parkinson las más comunes. Éstas ocurren cuando las células nerviosas en el cerebro o del sistema nervioso periférico pierden sus funciones y mueren. Aunque muchos tratamientos ayudan a aliviar algunos de los síntomas físicos y mentales asociados a estas enfermedades, no hay forma de detener el proceso degenerativo. Tampoco, por los momentos, existen curas.

Fuentes: Gobierno de Quebec, Instituto Nacional de la Investigación Científica, Instituto Nacional de las Ciencias de Salud Ambiental