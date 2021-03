¿Puede Canadá atraer a 401 000 inmigrantes en 2021?

En octubre del 2020, Canadá modificó su plan de inmigración para aceptar más residentes permanentes por año y contrarrestar los efectos negativos de la pandemia. Hoy, algunos meses después, varios observadores se preguntan si el país dispone de lo necesario para lograrlo.

El gobierno explicó que para compensar el déficit y garantizar que el país cuente con los trabajadores que necesita para hacer frente a la «escasez crítica del mercado laboral y seguir siendo competitivo a nivel mundial», el plan 2021-2023 aspira a recibir inmigrantes a un ritmo correspondiente al 1% de la población de Canadá. Esto significaría 401.000 residentes permanentes en 2021, 411.000 en 2022 y 421.000 en 2023.

El plan anterior establecía objetivos de 351.000 en 2021 y 361.000 en 2022.

Los inmigrantes son esenciales para Canadá, pero ¿puede el país atraer a 401 000 inmigrantes en 2021?

Los expertos en inmigración del Conference Board of Canada están convencidos de que aceptar más inmigrantes no sólo demuestra compasión y liderazgo.

Los inmigrantes impulsan los lazos comerciales entre Canadá y el mundo, fortalecen la cultura y la diversidad y permiten paliar a una baja tasa de fertilidad y a la ola de jubilaciones de la generación de baby-boomers.

Los beneficios a corto y largo plazo del mantenimiento de altos niveles de inmigración son claros. A largo plazo, la inmigración impulsa el crecimiento económico, mejora la proporción de canadienses en edad de trabajar con respecto a los jubilados, genera más ingresos fiscales y suministra mano de obra cualificada a sectores clave. Los modelos económicos y demográficos del Conference Board of Canada demuestran que una mayor inmigración beneficia a la economía. Por lo tanto, el gobierno tiene buenas razones para querer acercarse lo más posible a sus objetivos de inmigración, a pesar de los desafíos de COVID. Iain Reeves, director asociado experto en inmigración de The Conference Board of Canada

Sin embargo, estos mismos expertos del centro de investigación son escépticos en cuanto a la posibilidad de que Ottawa pueda atraer a 401.000 inmigrantes en 2021, no por falta de demanda, ya que el atractivo de Canadá como destino para los emigrantes no ha hecho más que aumentar durante la pandemia. Más bien, temen que las continuas restricciones a los viajes, las necesidades inmediatas propias al proceso de inmigración y el hecho de que la vacunación masiva no llegará antes del otoño. Todo esto podría representar un freno a la inmigración.

Además, aunque los altos niveles de inmigración pueden suponer claros beneficios a largo plazo para la economía canadiense, es probable que los inmigrantes necesiten apoyo adicional.

Los inmigrantes ya se han visto especialmente afectados por la pandemia, con pérdidas de empleo concentradas en muchos sectores en los que trabajan los inmigrantes, como los servicios de alojamiento y alimentación. Las recesiones pasadas han demostrado que las repercusiones negativas en la integración económica pueden ser duraderas, sobre todo para los recién llegados. Erin Rose, investigadora asociada experta en inmigración de The Conference Board of Canada

Aunque los efectos económicos de una menor inmigración en 2020 se ven mitigados a corto plazo por los altos niveles de desempleo, una inmigración baja y sostenida tendría consecuencias negativas económicas a largo plazo.

Varias investigaciones del Conference Board of Canada muestran que, sin la inmigración, el crecimiento de la población activa de Canadá sería negativo en los próximos diez años, ya que la generación del baby boom se jubila y las tasas de fertilidad se mantienen por debajo de los niveles de sustitución.

El organismo de investigación confirma que una tasa de inmigración anual del 1% de la población canadiense o superior ayudará a hacer crecer la economía y la base fiscal en el futuro.

¿En qué consiste el programa de inmigración canadiense 2020-2023?

Este plan de niveles plurianuales reconoce la importancia de la reagrupación familiar y el compromiso global de Canadá de proteger a los más amenazados mediante el reasentamiento de refugiados.

Los elementos clave del plan son:

Admitir hasta 500 refugiados en los próximos dos años en el marco del Proyecto de Trayectoria de Movilidad Económica, que permite a los refugiados cualificados a solicitar la residencia permanente a través de los canales de inmigración económica existentes;

Otorgar la residencia permanente para los solicitantes de refugio que reúnan los requisitos necesarios y que hayan trabajado en primera línea de la pandemia entre el 13 de marzo y el 14 de agosto de 2020, prestando atención directa a los pacientes en centros sanitarios.

Aumentar las admisiones a lo largo de los tres años del plan para «enfocarse en el crecimiento económico», con aproximadamente el 60% de las admisiones en la categoría económica

Promover la transformación digital en el sistema de inmigración de Canadá para apoyar las operaciones y mitigar el impacto del COVID-19 en la tramitación, incluida la tramitación de solicitudes;

Asignar puntos adicionales a los solicitantes francófonos en el marco de la Entrada Exprés para apoyar el crecimiento de las comunidades francófonas fuera de Quebec.

RCI con informaciones del The Conference Board of Canada y del gobierno de Canadá.