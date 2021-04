Los relámpagos son cada vez más frecuentes en regiones polares, ¿qué significa?

Los relámpagos son un indicador y un motor del cambio climático, concluye un estudio hecho en zonas polares del Norte del mundo.

Utilizando observaciones por satélite, la investigación Future increases in Arctic lightning and fire risk for permafrost carbon en la revista Nature Climate Change demostró que existe una importante relación entre el número y la intensidad de relámpagos de verano en las regiones circumpolares del norte, el aumento de temperaturas, las precipitaciones y otros fenómenos en la atmósfera y el la tierra.

La hipótesis de la investigación era que el aumento del número de relámpagos puede inducir una retroalimentación entre el fuego, producido por los rayos, y la vegetación.

Esto, a su vez, produce daños en la extensión de la tundra ártica y una disminución de las tierras que deberían mantenerse permanentemente congeladas.

¿Qué preocupa a los investigadores?

En las altas latitudes de América del Norte, los grandes incendios de los últimos dos años fueron causados por un número inusualmente alto de incendios provocados por rayos, muchos de los cuales ocurrieron cerca o en el límite arbóreo del norte.

Dado que los rayos son actualmente poco frecuentes en los ecosistemas de la tundra ártica, los grandes cambios proyectados que identificamos aquí tienen el potencial de modificar considerablemente la dinámica de la vegetación y el balance de carbono de los ecosistemas árticos. Extracto de las conclusiones del estudio

Dado que la mayoría de los incendios en los ecosistemas de tundra y taiga son de combustión limitada, cualquier cambio en la actividad de los rayos tiene el potencial de modificar considerablemente el régimen de incendios.

En este contexto, creen los investigadores, se necesita una mejor comprensión de la respuesta de los rayos al cambio climático para cuantificar mejor las amenazas de los incendios para la función de los ecosistemas y el carbono del permafrost.

¿Por qué está sucediendo esto?

Los suelos del permafrost contienen una gran reserva de carbono orgánico que es comparable al contenido total de carbono en la atmósfera global y considerablemente mayor que el carbono almacenado en los bosques boreales y otros ecosistemas terrestres de latitudes altas del norte.

Gran parte del carbono del permafrost reside en los ecosistemas de la tundra ártica de Eurasia y América del Norte y en los ecosistemas de taiga poco arbolados y las turberas del sur.

Múltiples evidencias indican que la descomposición de la materia orgánica del suelo en ecosistemas donde predomina el permafrost es más intensa en función del deshielo y del aumento de la temperatura del suelo.

En los modelos desarrollados por este equipo de investigación se observa que una mayor temperatura, acelerada por el calentamiento global provocado por la contaminación atmosférica, aumenta la descomposición del carbono en el permafrost.

¿Y esto qué tiene que ver con los relámpagos?

Aunque las observaciones por satélite indican que los incendios son relativamente raros en la tundra ártica y en los bosques boreales del norte, la evidencia sugiere que el cambio climático puede estar aumentando la actividad atmosférica que,a su vez, provoca las tormentas eléctricas y tiene un efecto directo en el aumento de la actividad de los incendios en esas regiones.

Además, los incendios provocados por rayos en la tundra ártica, por ejemplo, pueden emitir tanto carbono por superficie a la atmósfera como los incendios de los bosques boreales y pueden impulsar la expansión de los arbustos durante las etapas sucesionales posteriores al incendio.

Los incendios en la tundra eliminan el musgo y las capas orgánicas superficiales del suelo, lo que permite una mayor absorción de la radiación solar y, por tanto, el flujo de calor hacia las capas más profundas del suelo. Como resultado, la temperatura del suelo y la profundidad de la capa activa aumentan durante muchos años después del incendio, contribuyendo a una mayor descomposición del suelo.

La eliminación de las capas orgánicas superficiales del suelo también influye en el equilibrio competitivo de las plantas, ya que los incendios de gran intensidad aumentan la disponibilidad de nutrientes y humedad de forma que favorecen el establecimiento y el crecimiento de los árboles de hoja caduca.