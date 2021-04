¿Qué puede hacer un presupuesto federal en favor de la justicia racial?

Los defensores de los canadienses negros, chinos, sudasiáticos y de otras comunidades racializadas dijeron que el presupuesto federal da una serie de pasos positivos hacia la construcción de un país más inclusivo, pero que se necesita un mayor trabajo para remediar el racismo sistémico en Canadá.

La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, presentó el pasado 19 de abril el primer presupuesto del gobierno liberal en dos años. El presupuesto propone un gasto masivo para hacer frente a los efectos desiguales de la pandemia del Covid-19 y se compromete a crear un millón de puestos de trabajo en un año mediante el financiamiento de una recuperación económica inclusiva y equitativa.

Para hacer frente al racismo sistémico, el gobierno canadiense presupuestó 11 millones de dólares a ser desembolsados en dos años para ampliar las actividades de la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales, una entidad gubernamental encargada de combatir la discriminación racial.

El presupuesto federal también asignará 200 millones de dólares al Departamento federal de Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC) con el propósito de establecer un Fondo de Dotación Filantrópico dirigido por personas negras para combatir el racismo contra ellas y mejorar los indicadores sociales y económicos de las comunidades negras en el país. Otros 100 millones de dólares también se destinarán a esta entidad de gobierno para apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas por personas negras.

El presupuesto también prometió 172 millones de dólares a ser desembolsados en cinco años para que el Departamento de Estadísticas de Canadá ponga en marcha un plan de acción para mejorar la recopilación de datos desglosados y basados en la raza a fin de colmar las lagunas de conocimiento sobre los canadienses racializados.

El documento presupuestario afirma que Canadá puede y hará más para apoyar a las comunidades racializadas, mejorar la comprensión de las desigualdades y barreras raciales, construir un servicio público federal más diverso e inclusivo y trabajar con socios para construir un futuro más igualitario y justo.

Estimular una recuperación equitativa

En un comunicado de prensa, una red de organizaciones de la sociedad civil de Ontario llamada Colour of Poverty-Colour of Change (Color de la pobreza, color de cambio) que representan a canadienses racializados de las comunidades negra, asiática, sudasiática, árabe, hispana y otras comunidades inmigrantes, elogió partes del presupuesto, incluyendo el financiamiento para la comunidad negra, el plan para construir un sistema nacional de cuidado infantil y la estrategia de recopilación de datos basada en la raza.

El presupuesto federal de 2021 contiene algunos primeros pasos sólidos hacia la construcción de un Canadá más inclusivo, dijo el grupo. Pero estamos decepcionados porque no llega a demostrar un compromiso consistente y coherente para abordar el racismo sistémico.

El grupo dijo que quería ver condiciones más sólidas que refuercen la noción de equidad en el empleo vinculadas a gran parte de los 101.000 millones de dólares a ser gastados en el plan de estímulo de la economía canadiense.

Shalini Konanur, directora ejecutiva de la South Asian Legal Clinic de Toronto (Clínica legal para los inmigrantes sudasiáticos) y miembro de Colour of Poverty-Colour of Change dijo que le preocupa cómo será gastado ese estímulo y si realmente llegará, si no se le ponen condiciones, a las comunidades más afectadas por el racismo sistémico en las fuentes de trabajo.

El impacto de la pandemia en los canadienses racializados

Los datos del departamento de Estadísticas de Canadá muestran que las personas de las comunidades racializadas han perdido sus puestos de trabajo a un mayor ritmo en comparación al resto de los canadienses durante la actual pandemia, que continúa causando estragos en su tercera oleada.

Mientras que la tasa de desempleo para las personas de entre 15 y 69 años en todo Canadá era del 11,3% en julio de 2020, para los canadienses sudasiáticos ese porcentaje se elevaba al 17,8%, entre la comunidad árabe la desocupación alcanzaba un 17,3%, mientras que para los canadienses negros el desempleo llegaba al 16,8%, según la Encuesta de Población Activa llevada a cabo ese mes.

Incluso mientras la economía de Canadá se recupera lentamente, la encuesta sobre población activa más reciente de marzo 2021 reveló que la tasa de desempleo registrada en el país alcanzaba al 7,5% pero para la población de las llamadas minorías visibles, el desempleo alcanzaba al 9,4%.

El presupuesto de la ministra canadiense de Finanzas, Chrystia Freeland, reconoce que las personas de las comunidades racializadas están entre las más afectadas por la pandemia. Su documento afirma que una recuperación económica rápida y sostenida es la mejor manera de recuperar el empleo y reducir las disparidades de ingresos.

Shalini Konanur dijo que los gastos para estimular la economía canadiense deberían incluir condiciones de contratación, promoción y programas de formación dirigidos específicamente a los canadienses racializados para que puedan volver a trabajar. Se trata de garantizar la equidad en el uso del dinero, dijo.

Colin Lynch, cofundador del Fondo de Oportunidades para los Negros, dijo que las inversiones propuestas a ser ejecutadas por el Departamento federal de Empleo y Desarrollo Social de Canadá serán de gran ayuda para apoyar a los canadienses negros que han experimentado consecuencias nefastas en materia de salud, economía y justicia debido al racismo sistémico.

Contar con programas y disponer de fondos dedicados a una comunidad que ha sido ignorada durante décadas supondrá un paso fantástico en la dirección que debemos tomar como comunidad, dijo Lynch.

Lynch dijo que su organización, que es una asociación de empresas, filántropos, fundaciones y la comunidad negra, había pedido unos 800 millones de dólares para el fondo de dotación.

Se necesitan más fondos para la lucha contra el racismo

Amy Go, presidenta del Consejo Nacional Chino-Canadiense para la Justicia Social, calificó como una gota de agua el aumento de 11 millones de dólares para el financiamiento de la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales, cuya labor es apoyada por su organismo.

Go dijo que le decepciona que el presupuesto del gobierno canadiense no incluya un aumento similar para la Secretaría antirracista del gobierno federal, particularmente en momentos de un alarmante aumento de los actos racistas contra miembros de la comunidad asiática desde que comenzó la pandemia.

El gobierno de Canadá estableció la Secretaría Federal contra el Racismo en 2019 para implementar su estrategia contra el racismo. El gobierno comprometió 46 millones de dólares a ser desembolsados en tres años para la iniciativa, destinada a abordar el racismo sistémico en las políticas y programas federales, empoderar a las comunidades de color y aumentar la conciencia pública.

«Las comunidades han estado pidiendo mucho más en términos de un compromiso dedicado a abordar el racismo sistémico experimentado por las comunidades asiáticas. ¿Por qué no se mejora ese financiamiento para garantizar que los canadienses de origen asiático y otras comunidades racializadas no pasen por lo que hemos pasado nosotros?»

Amy Go, presidenta del Consejo Nacional Chino-Canadiense para la Justicia Social.

En un comunicado, un portavoz de la ministra Freeland destacó otras medidas en el presupuesto para ayudar a los canadienses racializados, incluyendo más fondos para los empresarios negros, para los grupos subrepresentados que necesitan acceso al capital de riesgo, para un mejor acceso legal y para mejorar la diversidad en el servicio público.

Nuestro gobierno seguirá estando al lado de los canadienses, incluyendo los canadienses negros y racializados, como lo hemos hecho desde el comienzo de la pandemia, dijo Katherine Cuplinskas, la portavoz de Freeland.

Fuente: CBC / R. P. Jones / RCI / Adaptación RV