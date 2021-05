Defender a los defensores ambientales | Campaña de Canadá para América Latina

Amnistía Internacional (AI) Canadá lanza una campaña esta semana en defensa y en solidaridad de los defensores del medio ambiente de América Latina.

El brazo canadiense de este organismo mundial de defensa de los derechos humanos invita a los ciudadanos de Canadá a apoyar esta campaña, que se basan en las «legítimas demandas de los propios defensores», según AI.

Para esta entidad, los defensores indígenas, negros y campesinos son los que más riesgo corren, especialmente cuando se enfrentan a personas que pretenden querer controlar sus tierras para explotar su potencial económico o los recursos naturales que allí se encuentran, sin importar el coste, explica AI Canadá. Entre los activistas ambientales en riesgo, las mujeres lo son aún más.

La campaña de Amnistía Internacional ha enfocado su campaña principalmente en los casos de los activistas colombianos Jani Silva, Danelly Estupiñan, Joel Rodríguez y María Ciro que, según las evaluaciones e informes que el organismo ha presentado en meses recientes, se juegan la vida para responder al reto medioambiental con «esperanza y enorme valor».

En un país con enormes desigualdades y el legado perdurable de la colonización y la esclavitud, los líderes indígenas, negros y campesinos rurales corren un riesgo especial, sobre todo cuando la defensa de su derecho a un medio ambiente sano les pone en contacto con personas poderosas que pretenden explotar su potencial económico o los recursos naturales que allí se encuentran, sostiene Amnistía.

Las dificultades y riesgos a las que se enfrentan las mujeres cuando deciden defender causas en América Latina están bien documentadas. El organismo canadiense CoDev Canadá ha hecho un seguimiento sobre este tema por algún tiempo.

Recientemente, este grupo civil presentó en su sitio internet una conversación con Berenice Celeita, defensora de derechos humanos en el Suroeste de Colombia. En la entrevista la activista es firme sobre las situaciones particularmente complejas a las que se enfrentan las mujeres defensoras.

Los defensores y defensoras de Colombia han enviado un SOS al mundo con el hashtag #NosEstanMatando y #VocesEnRiesgo

Según Amnistía Internacional, las expresiones de preocupación y los llamamientos al cambio desde Canadá pueden desempeñar un papel importante, especialmente teniendo en cuenta los estrechos lazos de comercio, inversión y cooperación entre Canadá y Colombia.

El 1o de abril pasado el organismo mundial entregó algunos de los más de 16.500 mensajes de Canadá a la Embajada de Colombia, instando a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio del Interior de Colombia y al Ministro Daniel Palacios y al Presidente de Colombia Iván Duque a que aseguren protección de la defensora ambiental amenazada Jani Silva y su organización ADISPA.

We delivered some of 16,500+ messages from Canada to Colombia’s Embassy, urging @UNPColombia @MinInterior @DanielPalam @IvanDuque to ensure protection for threatened enviro defender Jani Silva & ADISPA. #VoicesAtRisk @karinagould @MarcGarneau @marcel_lebleu @CanadaColombia ✉ pic.twitter.com/p8TIaPToHF

— AmnestyCanada (@AmnestyNow) April 1, 2021