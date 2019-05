Nuevo proyecto para que se reconozcan diplomas de inmigrantes

Este jueves se anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto que ayudará a unos 1.200 recién llegados a Canadá que han recibido formación profesional en el extranjero a obtener el reconocimiento y validación de sus títulos y diplomas de estudio para que puedan ingresar al mercado laboral más rápidamente.

Invirtiendo casi 3,8 millones de dólares en los próximos ocho años, el Gobierno de Canadá se asoció con el Centro de Educación y Capacitación (Centre for Education and Training) para el proyecto «Acelerar el Avance Profesional».

Se supone que con esa inversión el Centro podrá ayudar a los nuevos canadienses a encontrar empleos de buena calidad en su campo.

«Nuestro éxito depende de la igualdad de oportunidades de éxito para todos, incluidos los recién llegados. Ayudar a los recién llegados a que se les reconozcan sus credenciales extranjeras les permitirá ejercer su profesión en nuestro mercado laboral. Con esta inversión, nos aseguramos de que ningún talento sin explotar se quede atrás. Cuando damos a los recién llegados la misma oportunidad de tener éxito en Canadá, nuestra economía y nuestra clase media prosperan.» Patty Hajdu, Ministra de Empleo, Desarrollo de Recursos Humanos y Trabajo

Este apoyo a las personas formadas en el extranjero, el 50% de las cuales son mujeres, se centrará en ayudarlas a que sus credenciales extranjeras sean evaluadas y reconocidas más rápidamente, aumentando el número de participantes que han logrado con éxito el pleno reconocimiento de los estudios completados fuera de Canadá.

El Centro de Educación y Capacitación agradece al Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá por esta importante inversión. Con estos fondos, muchas personas capacitadas internacionalmente podrán hacer que sus credenciales sean reconocidas como la base de sus carreras en Canadá. Se lo merecen. Estamos orgullosos de trabajar con DCAT para dar a los recién llegados la oportunidad de entrar en el mercado laboral en el campo de su elección. Merv Hillier, Presidente y Director General del Centro de Educación y Formación

La inversión se está realizando a través del Programa de Reconocimiento de Credenciales Extranjeras (FCRP), que proporciona financiación a los gobiernos provinciales y territoriales, organismos reguladores, asociaciones nacionales y organismos de evaluación de credenciales.

Los gobiernos provinciales y las organizaciones están utilizando la financiación de proyectos para racionalizar los procesos de reconocimiento de credenciales extranjeras. El FCRP también otorga préstamos a los recién llegados para ayudarles a pagar los gastos relacionados con el reconocimiento de sus habilidades y capacitación.

–

El Programa proporciona servicios de apoyo al empleo para ayudar a los recién llegados calificados a obtener su primera experiencia laboral canadiense en su campo.

Ilustración de las trayectorias posibles hacia el reconocimiento de los diplomas o hacia el cambio de profesión :

La investigadora y profesora en la Universidad York, Jelena Zikic se interesa desde hace mucho tiempo en los obstáculos que enfrentan los inmigrantes profesionales para incorporarse al medio laboral.

Participó en investigaciones que confirmaron que los inmigrantes calificados enfrentan una interrupción significativa en sus carreras debido a la migración. Ha analizado esas barreras en el campo médico y en el de las tecnologías de la información.

Según sus conclusiones, los obstáculos a los que se enfrentan los inmigrantes, provenían no sólo de los gobiernos, sino de las asociaciones profesionales. Y su pregunta central apuntaba a cómo afectaba su identidad profesional el hecho de no encontrar trabajo según sus cualificaciones profesionales, como lo explica este reportaje de Leonora Chapman, donde también se explica que el éxito profesional no sólo es aptitud, sino que hay también una cuestión de actitud.

Los inmigrantes y la economía en Canadá

Una investigación de Estadísticas Canadá constató que entre 2016 y 2017, el empleo aumentó entre los inmigrantes con educación universitaria, principalmente en trabajos a tiempo completo y entre los inmigrantes que llevaban establecidos en Canadá más de 10 años.

El aumento del empleo entre los inmigrantes con estudios universitarios contribuyó a que su tasa de empleo alcanzara un máximo del 82,1% en 2017. Como resultado, la brecha entre ellos y sus contrapartes nacidos en Canadá se ha reducido en su mayor medida desde 2006.

Gráfico de la Tasa de empleo entre los inmigrantes y los nativos

Los inmigrantes a la vanguardia del empleo en el país

Según esta misma investigación llevada a cabo por Lahouaria Yssaad y Andrew Fields, la mayor parte (66%) del crecimiento nacional del empleo de 2016 a 2017 se atribuye a los inmigrantes en el principal grupo de edad laboral (de 25 a 54 años) y a los trabajadores nacidos en Canadá de 55 años o más.

La tasa de empleo aumentó hasta el 78,9 %, la tasa más alta registrada en el período de 12 años. En comparación, la tasa de empleo de los nativos se situó en el 84,0% en 2017, lo que supone un aumento de 0,8 puntos porcentuales con respecto al año anterior, y su tasa de desempleo fue del 5,0%, lo que supone una reducción de 0,5 puntos porcentuales.

La tasa de desempleo de los inmigrantes del principal grupo en edad de trabajar descendió ligeramente en 2017 para alcanzar la tasa más baja desde que Estadísticas Canadá comenzó a realizar su Encuesta sobre la Población Activa con énfasis sobre los inmigrantes en 2006.

La tasa de desempleo de los recién llegados es la más baja desde 2006

La tasa de desempleo de los inmigrantes en 2017 representó la tasa más baja desde 2006 (cuando se dispuso de datos comparables). Todos los grupos de inmigrantes experimentaron una reducción del desempleo en particular los inmigrantes muy recientes (recién llegados), cuya tasa de desempleo (9,6%) cayó por debajo del 10% por primera vez desde 2006.

Además, nos dice la investigación, la brecha en la tasa de empleo que separa a los inmigrantes y los nacidos en el país se redujo durante tres años consecutivos, después de aumentar en 2014. En 2017, esta diferencia estaba en su nivel más bajo desde 2006 (comienzo de la serie). Al mismo tiempo, la brecha de la tasa de desempleo se mantuvo estable en 2017 en comparación con 2016, pero más estrecha que en 2014.

El crecimiento del empleo de los inmigrantes se produjo principalmente en los servicios profesionales, científicos y técnicos; las finanzas, los seguros, los bienes raíces y los servicios de alquiler; la industria manufacturera; y la atención de la salud y la asistencia social.

RCI/Gobierno de Canadá/Estadísticas Canadá (Lahouaria Yssaad y Andrew Fields)



MÁS INFORMACIÓN: