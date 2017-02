Les Canadiens fiers de leurs symboles canadiens, mais les Québécois un peu moins!

Plus de neuf Canadiens sur 10 croient que la Charte canadienne des droits et libertés et le drapeau canadien sont des symboles importants de l’identité canadienne, selon une étude publiée par Statistique Canada.

93 % des Canadiens estiment que la Charte des droits et libertés est partie prenante de l’identité canadienne, alors que 91 % mentionne que c’est le cas pour le drapeau canadien.

Viennent ensuite l’hymne national (88 %), la Gendarmerie royale du Canada (87 %) et le hockey (77%).

Les forces armées, le système de santé et la constitution canadienne comptent aussi parmi les réalisations suscitant le plus de fierté.

Parcontre, l’influence politique du Canada dans le monde (46 %) de même que les réalisations du Canada dans le domaine des arts et de la littérature — ce qu’un peu plus de la moitié des Canadiens mentionnent — suscitent les niveaux les plus faibles de fierté.

Les Québécois sont des Canadiens moins patriotiques

Les Québécois se démarquent, dans cette étude réalisée puisque seulement 53 % d’entre eux croient que la Charte est très importante comme symbole de l’identité nationale canadienne, et ils affichent aussi des niveaux de fierté inférieurs à la moyenne nationale.

Si dans l’ensemble du Canada, près de neuf répondants sur 10 se disent fiers d’être Canadiens, seulement sept Québécois sur 10 mentionnent être fiers ou très fiers d’être Canadiens.

Au Québec, le sentiment de fierté canadienne diffère beaucoup aussi d’un groupe linguistique à l’autre, les francophones étant moins susceptibles de déclarer être fiers d’être Canadiens (66 %) que les anglophones (90 %).

Méthodologie L’agence Statistique Canada a tiré ses données de l’Enquête sociale générale de 2013, qui a interrogé par téléphone 27 695 Canadiens dans les dix provinces. Puisque la méthode d’échantillonnage est non probabiliste, il ne peut y avoir de marge d’erreur. L’écusson de la Gendarmerie royale du Canada © ICI Radio-Canada

Les Canadiens seraient-ils moins patriotiques que les Américains?

Les Canadiens n’auraient pas le même patriotisme de vitrine ou de poitrine que leurs voisins américains si l’on devait se fier uniquement aux agitations de drapeaux qui se font ici avec moins de frénésie. Le drapeau canadien semble même parfois laisser un peu à l’oubli.

En février dernier par exemple alors que c’était le 50e anniversaire du drapeau canadien, les événements commémoratifs se sont faits quelque peu en sourdine souvent loin des regards des Canadiens.

Le gouvernement n’avait alloué que 50.000 dollars pour les 50 ans de notre drapeau. La ministre du Patrimoine, Shelly Glover, avait fait savoir l’an dernier que peu d’argent avait été prévu pour célébrer le 50e anniversaire de l’unifolié en 2015, car ce jalon de l’histoire canadienne serait souligné de toute manière dans le cadre des fêtes du 150e anniversaire de la fédération canadienne dans deux ans en 2017.

Un cheval canadien (archives) © Laurie Néron

Le saviez-vous?

Le Canada a un arbre emblématique (l’érable), un cheval national (le cheval canadien), deux sports nationaux (la crosse et le hockey) et un animal (le castor) qui sont tous des symboles nationaux. Mais il n’a pas encore son oiseau national.

Sans vouloir détrôner sa feuille d’érable rouge, le Canada cherche tout de même un oiseau qui ferait figure de symbole national au même titre que l’aigle royal russe ou le kiwi néo-zélandais. Si les Américains ont leur farouche aigle à tête blanche et les Français leur fier coq gaulois, les Canadiens eux n’ont pas encore désigné officiellement leur oiseau national.

Mais à l’horizon du 150e anniversaire du Canada en 2017, la Société géographique royale du Canada proposait récemment aux Canadiens de passer au vote. L’organisation se proposait de recueillir au moins 200 000 signatures au bas d’une pétition en ligne qu’elle remettra au parlement fédéral. Elle invitait les Canadiens à lui faire connaître leur choix et de l’expliquer par un bref texte. Un castor © iStock

Avec la contribution de Doris Labrie de Radio-Canada

