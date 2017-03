Journée internationale de la femme : résoudre l’épineuse question de l’inégalité avec les hommes!

La journée internationale de la femme se célèbre le 8 mars. Au Canada l’événement donne lieu à une mobilisation de différentes organisations de défense des intérêts de la femme, à travers différents canaux médiatiques pour souligner leur travail, leurs contributions diversifiées dans plusieurs secteurs de la vie nationale et la nécessité de faire reconnaître et de promouvoir leurs droits.

L’inégalité qui persiste !

Véronique Mallet est la directrice générale de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne.

Cette organisation est de celles qui se mobilisent à travers les médias, notamment en menant une campagne à travers les médias sociaux pour indiquer comment la célébration se déroulera et comment les femmes seront mises en valeur.

Comme l’a souligné madame Mallet, l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne va s’inscrire dans la thématique de Condition féminine Canada, à savoir : l’égalité, ça compte car :

Pour réaliser son plein potentiel, notre monde doit pouvoir compter sur les talents de chaque être humain – femmes, hommes, filles et garçons. Les stéréotypes sexistes nous empêchent d’avancer. […] Il y a un seul moyen d’aller encore plus loin : faire de l’égalité des sexes une réalité.

Le symbole de la femme et celui de l’homme sur une balance © iStock

Quels sont les obstacles à l’égalité

L’Alliance, qui entend publier une lettre d’opinion pour faire valoir la situation des femmes en milieu francophone, a identifié plusieurs obstacles qui jonchent le chemin qui mène à une véritable égalité avec les hommes.

La question de l’inégalité salariale demeure une préoccupation majeure encore aujourd’hui, malgré une amélioration importante du niveau d’éducation et de scolarisation des femmes.

Citant Carole Vincent, le Réseau canadien des centres de données de recherche relève que 4 facteurs expliquent cette inégalité salariale :

Les femmes sont surreprésentées dans les professions et les métiers moins bien payés. Elles attachent plus d’importance aux attributs non pécuniaires de leur emploi. Les responsabilités familiales plus lourdes des femmes les amènent à rechercher des emplois qui leur permettent de mieux équilibrer travail et vie personnelle. Les stéréotypes de genres en milieu de travail tendent à récompenser un modèle de travail qui correspond davantage à celui des hommes.

En milieu francophone minoritaire plus spécifiquement, les femmes ont d’autres types de difficultés reliées principalement à la langue :

Problème d’accès aux services de garde en français

En face de l’insuffisance des ressources en français, elles sont souvent obligées d’envoyer leurs enfants dans les services de garde en anglais

De même qu’aux services sociaux et de santé en anglais

De manière plus général, elle subissent toutes sortes de harcèlements et de violences, aussi bien sur Internet que dans leur vie en société.

Cette journée sert aussi d’occasion de sensibilisation à la violence faite aux femmes © Radio-Canada

Comment faire qu’elles jouent un rôle de leadership dans différentes instances de gouvernance ?

Madame Vallet appelle à des actions et aux financements plus accrus de la part des gouvernements et des institutions engagées dans la promotion des droits des femmes.

Pour cela, il faut des efforts plus importants de différents paliers gouvernementaux et une réelle volonté d’inverser la tendance actuelle des inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes.

À noter qu’à 18 mois des élections au Québec

Un groupe d’ex-parlementaires femmes retraitées entend présenter un mémoire en commission parlementaire pour débattre de la question des inégalités entre les hommes et les femmes

Ce groupe demande qu’il y ait une loi sur la parité homme-femme

Le groupe souhaite aussi l’instauration d’une zone paritaire qui situerait entre 40 et 60 %, la présence des femmes au parlement

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne qui existe depuis 2005, est née de l’union de deux associations : la Fédération nationale des femmes canadiennes-françaises et le Réseau national d’action éducation femmes, qui avaient un historique de plus de 100 ans.

Aujourd’hui, elle défend les intérêts de 6 millions de femmes francophones canadiennes et acadiennes et elle travaille en partenariat avec 12 associations.

La présidente de l’Alliance, Véronique Vallet, promet un soutien sans faille à ces associations qui organisent des activités dans leurs communautés à l’occasion de la journée internationale de la femme, en partageant notamment leurs initiatives sur les réseaux sociaux, pour leur donner plus de visibilité, afin qu’elles rayonnent aussi bien à l’intérieur qu’ à l’extérieur de leurs frontières.