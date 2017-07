Tam-Tam Canada – 2 Juillet – Le Canada a 150 ans et célèbre sa jeunesse!

Vos cinq animateurs vous invitent cette semaine à célébrer la fête nationale du Canada.

150e : entrée gratuite dans les parcs nationaux du Canada

Augmentation attendue des visiteurs dans les parcs nationaux du Canada cette année dans le cadre des célébrations du 150e

Un 150e anniversaire canadien au-dessus de l’Arctique

Le Canadian Arctic Aviation Tour est une série de spectacles aériens qui visite l’ensemble des communautés au nord du 60e parallèle.

150e anniversaire : tournée des trois océans en 150 jours

Un voyage ambitieux est prévu pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et est organisé par la Fondation Students on Ice.

150e anniversaire : pourquoi le Canada n’a pas d’ambassades dans tous les pays?

Il y a même une époque, pas si lointaine où le Canada ne possédait que trois ambassades et avant cela, aucune!

150e anniversaire : une capitale unilingue dans un pays bilingue

87 % des Canadiens croient qu’Ottawa devrait être enfin reconnue comme une ville officiellement bilingue. Le maire Jim Watson croit cependant que sa municipalité est suffisamment bilingue.

150e anniversaire : un pays bâti par des braconniers!

Aujourd’hui, on leur donne le nom de braconnier et on leur impose des amendes très sévères parmi les plus élevées du monde. Mais, il y a 150 ans, les exploits de ces chasseurs étaient célébrés et applaudis par la population.

Aider la réfugiée syrienne Gracia Beylouné à trouver un emploi

Telle est la mission du Centre social d’aide aux immigrants qui a reçu 1 300 réfugiés syriens en date du 31 décembre 2016.

Photographier le Rocher Percé avant sa disparition sous les vagues

La saison touristique est commencée dans la célèbre petite ville de Percé et qui est en chantier pour réparer les berges qui s’écroulent sous les assauts répétés de l’érosion.

Clitoris : un joli court métrage signé Lori Malépart-Traversy

Seul organe du corps humain uniquement dédié au plaisir, aujourd’hui encore, on entend à peu près tout et n’importe quoi sur le sujet.

Punaises de lit : les propriétaires rejettent la responsabilité!

En cette période de déménagement, les propriétaires de logement au Québec sont tourmentés par la crainte de voir leurs logements être infestés par des punaises de lit.

