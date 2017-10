Les Américains méritent-ils un système de santé universel comme le nôtre?

Vos quatre animateurs vous invitent cette semaine à débattre des propos du vice-président américain qui dénonce les «lacunes» du système canadien de soins de santé, universel et gratuit. Quels conseils pourriez-vous donner aux Américains qui rêveraient d’un système universel de soins de santé semblable à celui des Canadiens, mais meilleure?

Regardez Tam-Tam – 35:02



Fouillez ici dans les archives de Radio Canada International!

Un médecin québécois voit 25 % moins de patients que celui d’une autre province

Ce portrait du médecin québécois moins performant qui passe moins d’heures au bureau et qui voit moins de patients que ceux des autres provinces canadiennes, c’est l’Association médicale canadienne (AMC) qui le dessine.

Temps d’attente en santé : le Canada à la traîne internationalement

Le temps d’attente pour des soins primaires ou spécialisés est plus long au Canada que dans 10 autres pays développés selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Brusque hausse du tourisme médical chez les Canadiens

Le tourisme médical est plus populaire que jamais : plus de 60 000 Canadiens se sont fait soigner à l’extérieur du pays en 2016, selon l’Institut Fraser du Canada.

Plus d’un patient sur 20 au Canada est victime d’une erreur médicale

Les rapports des coroners souvent chargés de reproches envers le personnel médical font la lumière sur un phénomène beaucoup plus répandu que les Canadiens ne le soupçonnent.

Voici notre meilleure offre cette semaine

Loi de l’accès à l’information : Justin Trudeau loin de tenir promesse

Une enquête fait état de suppression de courriels de citoyens demandant de l’information et de retards importants : seulement une demande sur quatre reçoit une réponse dans les délais prévus.

Marijuana dans les aliments : un « pot-au-feu » difficile à avaler

Une étude de l’Université Dalhousie montre que les Canadiens sont ouverts à la légalisation de la marijuana, mais se montrent plutôt craintifs quand il s’agit de l’intégrer dans des aliments comme des muffins ou des bonbons.

Festival international du film black de Montréal : mieux se comprendre

72 films venant de 15 pays font partie de la programmation de cette année sont une petite fenêtre sur l’histoire et la culture noire dans le monde.

Oktopus présente « Hapax », un disque où le klezmer côtoie le classique et le jazz

Trois ans après Lever l’encre – oui, vous avez bien lu, avec un « e » et non pas un « a » –, premier de sa discographie, la formation Oktopus récidive sur disque.

La semaine en images