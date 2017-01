Tam-Tam Canada – 29 janvier – Recettes et excès de table nord-sud des Canadiens

Nous mettons l’accent cette semaine sur les petits côtés sucrés-salés ou prêts à croquer des repas des Canadiens du sud et du Grand Nord.

Le charme des petites bouchées et des grands plats de Racha Bassoul

Après avoir mis sur pied deux restaurants dans sa ville d’adoption, Anise et Bazaar, elle a décidé de publier un livre de recettes élégantes et faciles à réaliser.

La culture culinaire québécoise à son meilleur

Entrevue avec Véronique Leduc, journaliste et membre de l’équipe fondatrice du magazine culinaire Caribou, un animal très présent dans les traditions culinaires des Inuites.

La semaine de la poutine se répand dans le monde

L’idée de deux Québécois en 2012 de créer une semaine nationale de la poutine, en l’honneur de l’un des plats nationaux des Québécois, déborde maintenant les frontières de cette belle province.

Tradition contre malbouffe

Micro-trottoir avec des Inuits du Nunavut et du Nunavik sur l’évolution de l’attitude des habitants du Nord à propos de l’alimentation.

Le microbiome des Inuits – Espace autochtone

La chercheuse Catherine Girard a appris quelques mots d’inuktitut pour entrer en contact plus facilement avec les résidents. L’un de ces mots est anak ou caca qui est son domaine d’étude.

